Len ďalší článok o e-shopoch a dátach

Ďalší príspevok bude o tom, ako sú dáta dôležité nie len v účtovníctve, ale aj v online priestore. Ten by mal byť "online srdcom" spoločnosti a prinášať PR doplnený o tržby.

Pri predajoch je dôležité poznať čo mi koľko vynáša a prečo. Pri tejto polemike sa môžu vyskytnúť otázky ako:

Aký kánal mi prináša najviac želaných akcií používateľa (klienta) a prečo?,

Ako sa používateľ na mojich kanáloch správa? Čo ho zaujíma?,

Aké kampane resp. kanály posilniť a aké uspať?,

Aké je finančné zdravie trhu?,

Aká je miera vracajúcich sa používateľov resp. klientov?,

Aká je miera kúpyschopnosti a spokojnosti zákazníkov s mojím produktom / službou?,

Ako vyriešiť poštovné, aby boli zákazníci spokojní?,

a iné.

Aby sa našli odpovede na tieto otázky, musia sa zozbierať vhodné podklady na ich zodpovedanie. Bez analytiky resp. dát sa nevie určiťkto, čo robí na online kanáloch a či sú relevantné a efektívne v podnikaní klienta v takom stave, ako ich v súčasnosti má nastavené a prispôsobené. Je dôležité nielen odpovedať na otázky, ale aj definovať odporúčania do budúcnosti ušité presne na daný typ biznisu.

Je dôležité na každú vhodnú online platformu implementovať dátový analytický nástroj, aby sa kompetentní vedeli vhodne starať o biznis priestor a robiť rozhodnutia, ktoré sú podložené číselnými údajmi. Všetky dáta, ktoré sa vizualizujú by mali byť real-time, teda tie najaktuálnejšie. Na základe nich sa ďalej určuje postup, akým by sa mala spoločnosť uberať, aby využila najlepšie to, čo jej poskytujú zákazníci. V online priestore je veľa priestoru pre naše nekonvenčné riešenia , ktoré vedia daný nástroj jedinečne obohatiť a odlíšiť od konkurencie.

V týchto časoch pandémie a ekonomickej krízy je nemožné sa spoliehať výhradne na jeden segment, ktorý po dlhý čas prinášal bezproblémový odbyt. Biznis musí byť prichystaný na každý scenár. A toto vedia dáta povedať. Samozrejme nie zo dňa na deň.

Vysvetlime si to na konkrétnom príklade - e-shop s tovarom.

Prípad A:

Členovia tímu sa domnievali, že ich nápad je jedinečný a bude po ich výrobkoch veľký dopyt. Pri konzultáciách s oslovenými ľudmi prebrali všetky potrebné funkcie, ktoré by mal spĺňať a dizajn, ktorý by mal ladiť k ich značke. E-shop sa pripravil na používanie a nahral na ostrú doménu. Od tohto času sa spoliehali na to, že e-shop im prinesie naplnenie biznis cieľov. Čakali týždeň, mesiac, ... Za tento čas zaznamenali nepatrný dopyt po ich tovare. Zamýšľali sa kde je problém. Prečo to konkurencií ide a nám nie? Nevedeli určiť slabé miesta a využiť príležitosti, ktoré sa im za ten čas ponúkali. Nemali informácie o svojich návštevníkoch, o ich správaní, teda nemali žiadne relevantné podklady, na základe ktorých by sa vedeli rozhodovať počas obdobia fungovania e-shopu. Tomuto javu sa hovorí: "Majiteľ to videl inak, ako jeho zákazník, no majiteľ si svoje veci nekupuje". Biznis stagnoval.

Prípad B:

Predtým ako sa kompetentní pustili do realizácie myšlienky, obrátili sa na tím odborníkov v online prostredí a požiadali ich o spoluprácu pri budovaní ich značky. Tento tím si v predrealizačnej fáze určil konkurenciu a jej aktivity v online prostredí. Prostredníctvom vhodných analýz interného a externého prostredia definoval východziu pozíciu značky klienta a všetky aktivity uspôsobil na to, aby bol klient od jeho vzniku konkurencieschopný. Vytvorili e-shop, ktorý sa funkciami odlišoval od konkurencie a priniesol zákazníkovi pridanú hodnotu. K e-shopu sa napojil vhodne nastavený analytický nástroj, ktorý nesledoval len základné ukazovatele, ale aj zadefinované CTA tlačidlá či podrobné správanie používateľa e-shopu, vypracovávali sa analýzy a vytvorila sa vhodná online reklama, ktorej relevancia sa pravidelne kontrolovala. E-shop zaznamenal pozitívne zmeny v KPI ukazovateľoch v porovnaniach s minulými obdobiami.

Prostredníctvom hore spomenutých príkladov som chcel priblížiť tzv. synergický efekt činností v podnikaní. Dá sa prirovnať hodinkám, kde jedno zle nastavené koliesko vie znefunkčniť celý systém. Spoliehať sa na to, že jeden nástroj (e-shop / web stránka / reklama,...) dokáže firmu obchodne spasiť je naivné. Len spoluprácou viacerých nástrojov, techník a úprav sa vie dosiahnuť želaný efekt. Ak neviem kto je môj používateľ, tak neviem kto je môj potenciálny zákazník a čo odomňa chce.

Real-time reporting si vyžaduje aj real-time advising.

Použitý slovník:

e-commerce platforma – väčšinou e-shop, ktorý môže fungovať s / bez platobnej brány

real-time – výraz používaný na vyjadrenie toho, že je niečo vždy aktuálne

(marketingový) kanál – združené pomenovanie skupiny konkrétnych marketingových možností (mailmarketing, PPC online reklamy, webová stránka, webová aplikácia,…)

dátový nástroj – analytický program, v ktorom sa vytvárajú real-time reporty ušité na mieru

KPI (Key Performance Indicators) - predom nastavené ukazovatele výkonnosti (tržby, miera odchodov, miera konverzií, náklady na získanie zákazníka,...)