Aký som? Áno! Aký je trh? Určite!

V dátach, ale aj v iných oblastiach podpory podnikania sa netreba na skutočnosti pozerať len jednostranne a konkrétne.

Konkrétny prístup môže síce vyriešiť určitý problém, ale otázka zostáva „Do kedy?“ alebo „Je to dostatočné riešenie na udržanie stability?“.

Treba myslieť v kontexte a v širšom slova zmysle. Ísť ku zdroju!

Možno otrepané slovné spojenia, no tak dôležité pre stabilitu a rozvoj. Každý môže o nich hovoriť, no ide vždy ten zodpovedný pracovník dostatočne hlboko a vie správne skúmať problém? Ak by dátový analytik vychádzal len z údajov, ktoré mu poskytuje určitá vzorka zákazníkov, tak sa môže stať, že výsledky analýz budú skreslené vďaka tomu, že tento súbor dát je nedostatočný, a tak by sa mohlo podnikanie uberať nesprávnym smerom a nemuselo by zaujať ten segment, na ktorý v spoločnosti cielili produkty alebo služby. Teda by ich museli kompetentní odznova prekopať a vymyslieť nanovo, čo by znamenalo ďalší čas, peniaze a pravdepodobne do budúcna aj menšiu popularitu či už zo strany zamestnancov, lebo boli pripravení na iné odvetvie a aj zákazníci, ktorí by mohli vycítiť nedostatočnosť ponúkaného produktu či služby.

Riešenia, ktoré vychádzajú ako aj z dát doposiaľ získaných, tak aj z dát, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu segmentu, trhu, krajine či odvetviu a prepájame tieto dáta. Z nich vytvárame informácie vychádzajúce od jadra problému do detailov zaručujúcich špecifickú silu a pridanú hodnotu spoločnosti.

Vedeli ste, že:

„Marketingový princíp 3M musí byť použitý v správnom poradí: trh, správa a médium. Jedna z najväčších chýb a zlyhaní v marketingovej komunikácii vyplýva z použitia 3M v nesprávnom poradí. (culturepartnership.eu)

Bežná otázka: Ak je dom postavený na zlom základe, ako dlho vydrží? My sa pýtame: Dá sa na zlých základoch stavať? A tomuto prístupu kladieme veľkú váhu nakoľko, nestačí len vedieť „ako“, ale aj „z čoho“ a do budúcna aj „ako ďalej“.

A ako to robiť?

Rozdelíme celky na logické časti a určíme medzi nimi vzťahy. Identifikujeme a nahradíme slová, ktoré majú nesprávny význam, alebo ľahko zameniteľný. Vytvoríme z dát informácie. Porovnáme ich so skutočnosťou a z minulými obdobiami. Overíme ich u kompetentných v spoločnosti. Vytvoríme závery a komplexné odporúčania vychádzajúce z dát podniku, ako aj trhu.

Data-driven komplexný prístup a riadenie.

Marketing. Obchod. HR. Je to kompexný systém, nie samostatné oddelenia.